J2新潟は8日、聖籠町のアルビレッジで練習を行い、12日の敵地での高知戦に向けて攻守の連係などを確認した。現在チーム最多の4得点をマークしているFWマテウス・モラエス（25）は、特別大会の後半の9試合で8ゴール以上が目標。ミスを恐れない思い切ったプレーなどもチームで徹底して得点量産を狙う。18試合で12得点以上。今回の特別大会でモラエスが自らに課した数字だ。「“何点決める”というのが、アシストをできない理由に