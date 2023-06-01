歌舞伎俳優の中村獅童（53）と次男の中村夏幹（5）が6月3日に初日を迎える「六月大歌舞伎」（東京・歌舞伎座、25日まで）昼の部で名作時代劇「子連れ狼」に挑む。原作小池一夫さん、作画小島剛夕さんによる漫画が原作で、名誉も地位も失った剣の達人と幼い息子の敵討ちの旅を描く。これまでに映画、テレビドラマと多くの作品が作られてきた。主人公の拝一刀（おがみ・いっとう）は獅童の叔父である萬屋錦之介さん（1997年死去