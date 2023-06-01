矢沢永吉の東京ドーム公演を収めた最新映像作品『EIKICHI YAZAWA LIVE in TOKYO DOME「Do It！YAZAWA 2025」』が、4月9日発表の最新「オリコン週間映像ランキング」において、映像3部門同時1位を獲得した。【写真】『第76回NHK紅白歌合戦』に登場した矢沢永吉“都内のある場所”での歌唱ショット76歳7ヶ月（1949年9月14日生まれ）での映像3部門同時1位獲得は、ソロアーティストによる「映像3部門同時1位歴代最年長」記録【※