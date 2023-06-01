俳優の戸塚純貴（33）が8日に放送された日本テレビ系「上田と女が吠える夜」（火曜後9・00）に出演。自身のLINE登録者数を明かし、スタジオが驚きに包まれる場面があった。この日のトークテーマは「LINE友だち1000人vs10人生態調査SP」。社交的なタイプと、人との関係を極力、遮断したいタイプがそれぞれの主張を繰り広げた。冒頭、MCの上田晋也から「戸塚くん、どう?何人ぐらい?」と登録者数を問われた戸塚は「僕、840人ぐ