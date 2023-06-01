JO1・INI・ME:Iを輩出したサバイバルオーディション番組の第4弾『PRODUCE 101 JAPAN 新世界』のテーマソング『新世界 （SHINSEKAI）』が、4月9日発表の最新「オリコン週間ストリーミング急上昇ランキング」で上昇率52.2%を記録し、1位を獲得した。【集合ショット】圧巻！お披露目された『PRODUCE 101 JAPAN 新世界』練習生3月26日からLeminoとMnet Plusにて配信がスタート。4月2日の配信では本格的な合宿がスタートし、同シリ