ＳＵＰＥＲＥＩＧＨＴ・横山裕（４４）が、９日放送開始のアース製薬「アースＯＨ！ノーマット」の新テレビＣＭに出演する。横山は、蚊を退治する撃退成分になりきるコミカルな演技を披露。蚊に対し「なんで吸うねん」などと“口撃”を連発し「スカッとするくらい嫌味（いやみ）たらしくできた」と手応えを見せた。商品名にちなみ、最近驚いたことについて、メンバーの村上信五（４４）が近大の卒業式でスピーチしたことに