俳優の山本耕史（４９）が、全編英語で上演する日米合作ミュージカル「フル・モンティ」（８月１９日〜９月７日、東京国際フォーラムホールＣ）に主演することが８日、分かった。この日公開されたビジュアルでは、鍛え抜かれた肉体美を披露。持ち前の表現力を重ね合わせ、米ニューヨークのブロードウェーで活躍する海外キャストを従えて主人公のジェリー役を務める。製鉄所の閉鎖で失業したジェリーが、人生の一発逆転を目