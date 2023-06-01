歌舞伎俳優の中村獅童（５３）が、次男の中村夏幹（５）と歌舞伎座「六月大歌舞伎」（６月３〜２５日）で新作歌舞伎「子連れ狼」に出演することが８日、分かった。獅童は映画監督の井上昌典氏と共に同劇場では初となる演出を手掛ける。伝説の傑作時代劇を初歌舞伎化。獅童が叔父・萬屋錦之介さん（９７年死去、享年６４）の当たり役である主人公・拝一刀（おがみ・いっとう）、夏幹が息子の大五郎を演じ、復讐（ふくしゅう）の