SUPEREIGHT横山裕（44）とタレントの横澤夏子（35）が、9日から放送されるアース製薬の「アースOH！ノーマット」新テレビCMに出演する。蚊を退治する“撃退成分”になりきり、蚊に対する不満をコミカルに表現した。商品名にちなみ、驚くような出来事について「うちの村上（信五）が大学の講演に行ってました。どんなお仕事をしてんねや、っていう。僕の知らない域に行き出している」とし「彼、政治家とかになるんじゃないかな