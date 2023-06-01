俳優山本耕史（49）が、日米合作ブロードウェーミュージカル「フル・モンティ」（8月19日開幕、東京国際フォーラムなど）に主演し、男性ストリッパー役を演じることが8日、分かった。芸能界屈指の筋トレマニアで知られ、はまり役の肉体美を公開した。製鉄所の閉鎖で失業した6人の男たちが、一獲千金を目指して男性ストリップショーに挑戦するコメディーミュージカル。97年の英映画をもとに00年にブロードウェーで初演され、トニー