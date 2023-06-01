中村獅童（53）が、歌舞伎座六月大歌舞伎で上演される「子連れ狼」に主演し、叔父萬屋錦之介の当たり役だった拝一刀役を演じることが8日、分かった。息子、大五郎役を次男中村夏幹（5）が演じる。「子連れ狼」は、柳生一族の画策により妻を殺された主人公、拝一刀が、息子大五郎を連れて復讐（ふくしゅう）の旅をする人気時代劇。映画、ドラマと多くの映像作品が制作され、錦之介主演で73年から76年まで放送されたテレビドラマシリ