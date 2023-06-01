アメリカ・ホワイトハウスのレビット報道官は8日、トランプ大統領が7日に「交渉の実現可能な基盤だ」と評価したイランによる「10項目の提案」について、イラン側が当初示した案とは「全く異なるものだ」と表明しました。アメリカメディアは、イラン側が6日にアメリカによる制裁解除なども含む10項目の提案を仲介国のパキスタンに示したと伝えていましたが、レビット氏は、その当初案は「トランプ大統領と交渉チームによってごみ箱