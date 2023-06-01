アメリカ・ホワイトハウスのレビット報道官は8日、アメリカとイランの停戦合意にレバノンでの攻撃停止は含まれていないと明言しました。ホワイトハウスレビット報道官「レバノンでの戦闘停止は、停戦に関連する合意には含まれていない」トランプ大統領もアメリカメディアのインタビューに対し、「レバノンでの戦闘停止は合意に含まれない」という認識を示しています。トランプ大統領とイスラエルのネタニヤフ首相は7日に電話会談