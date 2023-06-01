【モデルプレス＝2026/04/09】佐野勇斗（M!LK）と山下美月が出演する「華よい」の新TVCM「本音のふたり」篇が、4月14日より全国で順次放映開始される。【写真】M!LKメンバー＆元乃木坂メンバー、久々の再会に笑顔で乾杯◆佐野勇斗＆山下美月、久々に再会本CMでは、佐野と山下に役を演じるのではなく、素の姿で自由にトークを楽しむことで「華よい」のコンセプトである、本音の自分を解放し“いい顔”になれるおいしいお酒を表現。