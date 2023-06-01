先ほどから若干、株安・ドル高の反応が見られている。イランのカリバフ国会議長が、米国との停戦合意が破られたと主張したことが要因。ガリバフ議長は、停戦提案の３項目でこれまでに違反があったと投稿した。同氏は、元革命防衛隊（ＩＲＧＣ）の司令官。 NY株式8日（NY時間14:38）（日本時間03:38） ダウ平均47805.41（+1220.95+2.62%） ナスダック22619.91（+602.06+2.73%） CME日経平均先物56935（大