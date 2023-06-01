ドジャースのミゲル・ロハス内野手（37）が8日（日本時間9日）、敵地のブルージェイズ戦に「9番・遊撃」で先発出場する。同日に自身のインスタグラムで最愛の父親が亡くなったことを明かし、試合前に報道陣の取材で思いを明かした。7日（同8日）のブルージェイズ戦で「8番・遊撃」で先発メンバーに名を連ねていたが、試合開始直前に急きょスタメンを外れていたロハス。球団はロハスの先発メンバー外について「家庭の事情」と発