[4.8 欧州CL準々決勝第1戦](カンプ・ノウ)※28:00開始<出場メンバー>[バルセロナ]先発GK 13 ジョアン・ガルシアDF 2 ジョアン・カンセロDF 5 パウ・クバルシDF 18 ジェラール・マルティンDF 23 ジュール・クンデMF 8 ペドリMF 10 ラミネ・ヤマルMF 14 マーカス・ラッシュフォードMF 20 ダニ・オルモMF 24 エリック・ガルシアFW 9 ロベルト・レバンドフスキ控えGK 25 ボイチェフ・シュチェスニーGK 31 ディエゴ・コッヘンDF 3