イスラエルのネタニヤフ首相が演説を行い、アメリカとイランが合意した「2週間の停戦」について、「私たちのすべての目標を達成するための準備にすぎない」などと述べ、停戦後に攻撃を再開することを示唆しました。ネタニヤフ首相は8日に行った演説で、「最近まで想像もできなかったような驚くべき成果を上げた。かつてないほどイランは弱体化し、イスラエルは強大になっている」と、アメリカと始めた軍事作戦の成果を強調しました