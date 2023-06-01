気象台は、午前3時9分に、なだれ注意報を釧路市阿寒、弟子屈町、中標津町、標津町、羅臼町に発表しました。【警報エリアを確認】【なだれ注意報】北海道・釧路市阿寒、弟子屈町、中標津町、標津町、羅臼町に発表（雪崩注意報） 9日03:09時点根室、釧路地方では、9日夜のはじめ頃まで強風に、9日昼前から10日明け方まで高波に、11日までなだれに注意してください。【なだれ注意報（発表中）と予報値】■釧路市阿寒□なだれ注意報【