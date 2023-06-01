【ワシントン共同】米ホワイトハウスのレビット報道官は8日の会見で、戦闘終結に向けイランとの協議に当たる米代表団はバンス副大統領が率いると発表した。ウィットコフ和平交渉担当特使とトランプ大統領の娘婿クシュナー氏も加わる。