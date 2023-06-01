関西の春の風物詩「桜の通り抜け」の一般公開が4月9日から造幣局（大阪市北区）で始まるのを前に、高齢者や障がい者などを対象にした恒例の特別観桜会が8日、開かれた。ひと足先に『桜の通り抜け』特別観桜会 1900人が招待され、ゆったりと桜を楽しんだ〈2026年4月8日 10時31分撮影 大阪市北区・造幣局〉今年の桜は140品種331本。造幣局の桜は全長約560メートルの通路に、関山（かんざん）、松月（しょうげつ）、普賢象（ふげ