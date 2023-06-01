アメリカ・ホワイトハウスのレビット報道官は、アメリカとイランの代表団による交渉がパキスタンのイスラマバードで現地時間の11日午前中から行われると明らかにしました。アメリカの代表団はバンス副大統領が率いるとしたほか、ウィットコフ特使とトランプ氏の娘婿のクシュナー氏も参加するとしています。