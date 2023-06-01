ドジャースのデーブ・ロバーツ監督（53）が8日（日本時間9日）、ブルージェイズとの試合前に報道陣の取材に応じ、大谷翔平投手（31）のリーダシップを称賛した。報道陣から大谷が昨季限りで現役を引退した投手陣の柱でもあったクレイトン・カーショーの穴を埋めるリーダーシップを発揮していることについて質問された指揮官は「完全に埋めるのは難しい」と、カーショーの存在の大きさを伝えた。その中で大谷については「プレ