1990年から翌年にかけて、群馬県で知人ら3人を殺害した罪などに問われ、死刑が確定していた松本美佐雄死刑囚（61）が8日午前、死亡しました。松本美佐雄死刑囚は1990年から91年にかけて、知人の男性ら3人を殺害し、群馬・安中市の妙義山に遺体を埋めるなどした罪に問われ、その後、死刑が確定しました。法務省によりますと、松本死刑囚は2026年1月に体調不良を訴え、転移性肝臓がんの治療を受けていましたが、8日午前8時過ぎに死亡