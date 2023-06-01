春の全国交通安全運動が行われるなか、千葉県・銚子市では、ベトナム人の技能実習生による小学生の下校の見守り活動が行われました。銚子市内の企業への勤務が内定したベトナム国籍の技能実習生3人は8日、入学式が終わり下校する小学1年の新入生を警察官とともに見守りました。この活動は子どもの安全を守るほか、在留外国人を孤立させることなく地域社会で共生を図っていく狙いもあり、技能実習生らは、街の人と一緒に児童が安全