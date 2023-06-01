東京大学医学部付属病院の医師らによる汚職事件などを受け、東京大学は付属病院を大学本部が直轄で管理することを明らかにしました。東京大学・藤井輝夫総長：（検証委員会からの）大学としての自浄作用と説明責任を放棄していたという指摘を極めて重く受け止めています。多大なるご心配ご迷惑おかけしたこと、改めて深くおわび申し上げます。藤井総長は東京大学付属病院の医師らによる汚職事件が相次いだことについて改めて謝罪し