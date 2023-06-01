気象庁は全国での3月の地震活動などについてデータの分析などを行いました。4月で熊本地震から10年になりますが、引き続き活発な地震活動が続いています。気象庁によりますと、熊本県の天草地方では3月15日から地震活動が活発になり、31日までに震度1以上の地震を51回観測したということです。2016年の熊本地震から4月で10年になりますが、引き続き活発な地震活動が続いているということです。また、三陸沖では2025年11月から活発