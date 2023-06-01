ドジャースのデーブ・ロバーツ監督（53）が8日（日本時間9日）、ブルージェイズとの試合前に報道陣の取材に応じ、大谷翔平投手（31）の二刀流について語った。この日、「1番・投手兼DH」の二刀流で出場する大谷について指揮官は「おおよそ90球前後が一つの目安ではあるが、それ以上いくかどうかは状況次第だ」と90球を目安としていることを明らかにした。今季から本格的に二刀流としてプレーしている大谷。現在の評価を求め