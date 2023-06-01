NY株式8日（NY時間13:10）（日本時間02:10） ダウ平均47803.39（+1218.93+2.62%） ナスダック22688.46（+670.61+3.05%） CME日経平均先物57055（大証終比：+625+1.10%） 欧州株式8日終値 英FT100 10608.88（+260.09+2.51%） 独DAX 24080.63（+1159.04+5.06%） 仏CAC40 8263.87（+355.13+4.49%） 米国債利回り 2年債 3.771（-0.017） 10年債 4.279（-0.014） 30年債 4.