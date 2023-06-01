◇欧州CL準々決勝第1戦スポルティング0ー1アーセナル（2026年4月7日）7日の欧州CL準々決勝第1戦でスポルティングのMF守田英正は0―1で競り負けたホームのアーセナル戦にフル出場した。BミュンヘンのDF伊藤洋輝は2―1で制したRマドリード戦で出番なし。両カードの第2戦は15日に行われる。43季ぶりの準々決勝で守田が躍動した。終了間際の失点で敗れはしたが、2月のリーグ戦以来となるフル出場。攻撃では好機の起点となり、