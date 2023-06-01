アメリカのルビオ国務長官は8日、NATO＝北大西洋条約機構のルッテ事務総長と会談しました。会談後、アメリカ国務省は声明を発表し、2人が、▼イランでの軍事作戦、▼ロシアとウクライナの戦闘、さらに、▼NATO加盟国との連携強化と負担の在り方の見直しについて話し合ったと発表しています。トランプ大統領は、イランでの軍事作戦にNATOが非協力的だとして繰り返し強い言葉で批判し、アメリカがNATOから脱退する可能性にも言及して