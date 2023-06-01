きょうは米国とイランの２週間の停戦合意が決定したことでドル安が強まる中、ポンドドルに買戻しが強まっている。一時１．３４８５ドル付近まで上昇し、ユーロドルと同様に２００日線と１００日線の水準に一気に到達している。一方、ドル円は下落しているものの、ポンド円は逆に上昇しており、２１３円台まで一時上昇。２１日線の水準を上回る展開を見せている。 停戦合意でポンドに買戻しが強まる一方、４月の英中銀