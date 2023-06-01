アッパーオーストリア・レディース・リンツ 大会期間：2026年4月6日～2026年4月12日 開催地：オーストリア リンツ コート：クレー（赤土/室内） 結果：[アナスタシア ポタポワ] 2 - 0 [ジャン シューアイ] 試合の詳細データはこちら≫ アッパーオーストリア・レディース・リンツ第3日がオーストリア リンツで行われ、女子シングルス1回戦で