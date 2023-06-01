県北薩地域振興局が発注した港の工事の入札を巡る官製談合事件です。設計金額を業者側に漏らしたとして官製談合防止法違反の罪で略式起訴された男性職員が県の聞き取りに対して「相手の依頼を断ることができず金銭の授受はなかった」と話していることが分かりました。 官製談合防止法違反の罪で略式命令を受けたのは、県北薩地域振興局に勤めていた60歳の男性職員です。 起訴状などによりますと、男性職員は2021年8月、長島町