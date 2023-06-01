NY株式8日（NY時間12:11）（日本時間01:11） ダウ平均47837.05（+1252.59+2.69%） ナスダック22651.64（+633.79+2.88%） CME日経平均先物57025（大証終比：+595+1.04%） 欧州株式8日GMT16:11 英FT100 10608.88（+260.09+2.51%） 独DAX 24080.63（+1159.04+5.06%） 仏CAC40 8263.87（+355.13+4.49%） 米国債利回り 2年債 3.763（-0.025） 10年債 4.271（-0.022） 30年債