◇インターリーグブルージェイズ1−4ドジャース（2026年4月7日トロント）ブルージェイズはドジャースの山本由伸に再び抑えられ6連敗となった。5回にボークの判定に猛抗議したジョン・シュナイダー監督は退場処分に。判定に不服なだけでなく、新加入で元日本ハム、楽天のポンセが右膝前十字じん帯損傷で手術が必要となり全治6カ月となるなど、苦しむチームをもり立てようと必死だった。打開策を問われた指揮官は「誰か