◇インターリーグドジャース4−1ブルージェイズ（2026年4月7日トロント）ドジャースの山本由伸投手（27）が7日（日本時間8日）、ブルージェイズの岡本和真内野手（29）とメジャー初対決を迎えた。1、2打席目は凡退。3打席目は岡本が一度は見逃し三振判定も、今季導入の自動投球判定（ABS）チャレンジに成功し、その後に右中間二塁打を放った。山本は6回0/3を5安打1失点で2勝目。連覇した昨秋のワールドシリーズ（WS）の舞