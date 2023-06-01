◇インターリーグドジャース4−1ブルージェイズ（2026年4月7日トロント）ドジャースの大谷は初回に四球を選んで自己最長だった連続試合出塁を「42」に伸ばし、イチロー（マリナーズ）が09年に樹立した日本選手最長記録まであと1に迫った。3回には内角低めの直球を捉えて右翼フェンス直撃の先制適時打を放ち、5戦連続安打。9回2死二塁では今季初敬遠で勝負を避けられ、連続試合マルチ安打は4で止まったが、勝利に貢献した