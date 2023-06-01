ドジャースのミゲル・ロハス内野手（37）が8日（日本時間9日）、自身のインスタグラムで最愛の父親が亡くなったことを明かした。7日（同8日）のブルージェイズ戦で「8番・遊撃」で先発メンバーに名を連ねていたが、試合開始直前に急きょスタメンを外れていたロハス。球団はロハスの先発メンバー外について「家庭の事情」と発表していた。この日、ロハスは自身のインスタグラムのストーリーズを更新し「ロハス家一同の深い悲