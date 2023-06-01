ドルトムントのマネージング・ディレクターを務めるラース・リッケン氏が、現在アストン・ヴィラに所属するイングランド代表FWジェイドン・サンチョの獲得を検討していると語った。8日、ドイツメディア『スカイスポーツ』が伝えている。現在26歳のサンチョは、2025年9月にマンチェスター・ユナイテッドからアストン・ヴィラにローン移籍。しかし、今季は出場機会に恵まれておらず、プレミアリーグでの先発出場は現時点で8回の