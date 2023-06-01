お笑いコンビ「タイムマシーン３号」が８日、東京・有楽町よみうりホールで、初のＹｏｕＴｕｂｅイベント「タイムマシーン３号ＯｆｆｉｃｉａｌＹｏｕＴｕｂｅＣｈａｎｎｅｌＬｉｖｅショクムーの集い」を行った。コンビのＹｏｕＴｕｂｅチャンネルは登録者１１０万人超。その視聴者を指す「ショクムー」の名を冠したイベントは、チケット完売となった。ボケ担当・関太の息子、覇王丸の開会宣言で開幕。関とツッコミ