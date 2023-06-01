巨人のエルビス・ルシアーノ投手（２６）が８日、先発での飛躍を誓った。今季１軍ではすべてリリーフで４試合に登板し最長は１イニング。「特別に変えることはないけど、球数を投げる準備はちゃんとしたい。ストライクゾーンで勝負して、一人一人大事に打ち取りたい」と長いイニングへの対応に意欲を見せた。元々は先発としての成長を期待されて２３年に入団。昨季までの育成時代も先発を経験した。先発調整を通達されたときは