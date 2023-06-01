阪神ドラフト1位・立石が、兵庫県尼崎市の2軍施設・SGL尼崎で行われた2軍残留練習で、屋外フリー打撃を再開した。42スイング中、バックスクリーン直撃弾を含む4本の柵越えを披露した。3月25日のファーム・リーグ、オリックス戦で左手首を負傷。後に「左手首の関節炎」と診断された。この日はフリー打撃のほかに、外野ノックや三塁でノックも受け、復帰へ向けて順調な回復ぶりをうかがわせた。かねて「早く1軍の舞台に立てれば