◇セ・リーグ阪神2―3ヤクルト（2026年4月8日甲子園）阪神・ルーカスの来日初勝利はお預けとなった。5回5安打1失点。勝利投手の権利を持ってマウンドを降りたものの、6回に2番手・早川が逆転を許し、記念すべき1勝はこぼれ落ちた。「前回に比べると断然、いい投球ができた。しっかりとゾーンで攻めることができた」初回こそ得点を許すも、3者連続三振を奪った2回から軌道修正した。5回には1死二、三塁とされるも代打・