◇ファーム・リーグ阪神4-5オリックス（2026年4月8日杉本商事BS）阪神・梅野が公式戦では3年ぶりの一発となる“今季1号”を放った。ファーム・リーグ、オリックス戦に「8番・捕手」で先発。2回2死一塁で片山の高めツーシームを引っ張り、左翼スタンドへ先制2ランを放り込んだ。公式戦の本塁打は、23年6月4日ロッテ戦以来。かねて平田2軍監督が「いいリードをしてくれている」とたたえる男が、バットでもアピールした。