◇セ・リーグ阪神2―3ヤクルト（2026年4月8日甲子園）阪神・モレッタの安定感が増してきた。2―3の9回に5番手で登板し、3人斬り。2三振を奪い、これで6イニングで計8奪三振だ。「感情的になった。負けはしましたが、あしたにつながると思う」特に最後の武岡への空振り三振はワンバウンドする得意のスライダーで「捕手を信頼して思い切って投げるだけ」と決め球の精度が上がってきたことにも胸を張る。9回の攻撃で先頭の