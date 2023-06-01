◇セ・リーグ阪神2―3ヤクルト（2026年4月8日甲子園）阪神・試合後、佐藤輝は悲観する表情を見せることなくクラブハウスへと引き揚げた。「また明日（9日）頑張ります」。この夜は2打数無安打に終わっても猛虎の4番として打点をまた一つ積み上げた。「先制された裏に取り返せて良かった。最低限の仕事はできた」初回1死一、三塁。松本健の初球、外角高めのカットボールをコンパクトにはじき返した打球は三走・近本を悠