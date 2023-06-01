◇セ・リーグ阪神2―3ヤクルト（2026年4月8日甲子園）阪神・福島は反省ばかりの一日だった。初回の守りでいきなり先頭・長岡の左前打を後逸。ライナー性の打球をノーバウンドで捕球しようと前進したが、つまずいて前のめりに転倒。グラブのない右手を出して必死に食い止めようとしたが触れられず。記録は三塁打だったが、後悔が募った。1点を追う9回無死二塁での打席ではバントを打ち上げ一飛。前日7日はプロ初のマルチ