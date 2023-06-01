◇セ・リーグ阪神2―3ヤクルト（2026年4月8日甲子園）阪神・隠れ首位打者・木浪が9日にも“表舞台”に登場する。チームが11試合を消化して、打率・433のハイアベレージをしっかりとキープ。開幕から4カード連続勝ち越しがかかったヤクルト戦で、5打席立てば、規定打席に到達。リーグトップの打率に躍り出る可能性がある。「とにかく勝つために、自分がやれることをやるだけです」初回2死一、二塁から松本健のツーシー