◇セ・リーグ阪神2―3ヤクルト（2026年4月8日甲子園）阪神・湯浅が3人斬りで仕事を果たした。1点ビハインドの7回にマウンドに上がると、直球と得意のカットボールを織り交ぜて零封。これで3試合連続無失点となった。「やることは変わらない。いつも通りしっかり抑えられればと思っていた」虎党がジェット風船を膨らませる中での登板。「（風船が）割れすぎです。気になるとかはないですけど、もっと飛んでくれれば」とう